Michelle Obama destrona Hillary Clinton. Agora é ela a mais admirada

Duas ex-primeiras damas. Uma já concorreu à Casa Branca, outra tem o apoio de muita gente mas negou que tenha intenções de o fazer. Depois de 17 anos como a mulher mais admirada dos EUA, Hillary Clinton cai para o último lugar do pódio e há uma nova eleita

Segundo publica o Expresso, praticamente desde o início do século que a mulher mais admirada pelos norte-americanos foi Hillary Clinton, escolhida pela primeira vez no ano em que deixou de ser primeira-dama. Em 2018, há uma nova eleita: Michelle Obama. Segundo o ranking da Gallup, divulgado esta quinta-feira, os Obama são os mais admirados, isto porque o top masculino é liderado por Barack Obama.

“A antiga primeira-dama Michelle Obama, que ficou três vezes em segundo lugar quando Clinton era primeira e que está neste momento em digressão a promover a sua recém-lançada autobiografia, venceu por uma margem significativa este ano”, lê-se na página em que o ranking é anunciado.

Entre as mulheres, o segundo lugar é ocupado pela apresentadora Oprah Winfrey e, a fechar o pódio, Hillary Clinton. O quarto lugar também é ocupado por uma primeira dama, mas a atual: Melania Trump. São sobretudo mulheres de alguma forma ligadas à política que os norte-americanos admiram, exceção apenas para duas apresentadoras de televisão (Oprah e Ellen DeGeneres) e a ativista Malala Yousafzai.

Já entre os homens, é Obama que lidera, mantendo o feito pelo 11º ano consecutivo (“um como Presidente eleito, oito como Presidente e dois como ex-Presidente”). O segundo lugar é de Donald Trump – tal como aconteceu sempre nos últimos quatro anos. O top três é fechado pelo republicano e antigo Presidente George W. Bush.

AS MAIS ADMIRADAS

Michelle Obama (ex-primeira dama) – 15

Oprah Winfrey (apresentadora) – 5

Hillary Clinton (ex-primeira dama e ex-candidata democrata à Casa Branca) – 4

Melania Trump (primeira dama) – 4

Rainha Isabel (Rainha do Reino Unido) – 2

Angela Merkel (Chanceler alemã)- 2

Ruth Bader Ginsburg (juíza do Supremo Tribunal EUA) – 2

Ellen DeGeneres (apresentadora) – 2

Nikki Haley (embaixadora dos EUA na ONU) – 1

Malala Yousafzai (ativista e Nobel da Paz) – 1

Nancy Pelosi (líder democrata da Câmara dos Representantes) – 1

OS MAIS ADMIRADOS

Barack Obama (ex-Presidente) – 19

Donald Trump (Presidente) – 13

George W. Bush (ex-Presidente) – 2

Papa Francisco – 2

Bill Gates (fundador da Microsoft) – 1

Bernie Sanders (ex-candidato democrata à Casa Branca) – 1

Bill Clinton (ex-Presidente) – 1

Dalai Lama (líder budista) – 1

Joe Biden (ex-vice-Presidente) – 1

Elon Musk (CEO Tesla) – 1

Mike Pence (vice-Presidente)- 1