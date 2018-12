Mais de 900 mortos nas estradas da África do Sul neste Natal

Uma quadra natalícia que foi tão festiva quão trágica, onde próximo de 900 pessoas pereceram nas estradas da África do Sul. Uma autêntica carnificina que este ano aumentou em 16% em relação ao período homónimo de 2017, escreve O País.

Blade Nzimande, ministro dos Transportes, disse que “no topo da lista de acidentes é notório o envolvimento de jovens motoristas que perderam as suas vidas nas nossas estradas, muito devido a fatiga, embriaguez, condução negligente, perigosa e excesso de velocidade. Temos assistido a um período de intensa agonia, miséria e dor sem paralelo”, concluiu o ministro.

No ano de 2017 morreram nas estradas da África do Sul 14.050 pessoas. Mortes nas estradas atingiram um ponto de “ crise nacional “ e na última década morreram nas estradas do país mais de 134.000 pessoas. África detém 2% do parque automóvel mundial mas regista 20% das mortes nas suas estradas.