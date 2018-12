GUAI em concerto no Rio de Janeiro (Show DAMA DE PAUS)

GUAI apresenta pela primeira vez no Brasil o show do seu disco de estréia DAMA DE PAUS. A cantora é finalista de vários prêmios de música – até no exterior – e seu trabalho recebeu críticas de notórios portais do Jazz mundial e de artistas consagrados, como Roberto Menescal, Ivan Lins, Carlos Lyra dentre outros. Um show com uma super banda, muito suingue e um repertório luxuoso de autorais e releituras do Jazz do Brasil e do mundo. A nova geração do Jazz Brasileiro encontra em GUAI uma representante a altura.

www.GUAI.com.br

Releases:

Quem: GUAI no show DAMA DE PAUS (Brazilian Jazz)

Onde: projeto Jazz do Mundo (Casa do Mundo)

Quando; 17/1 2019 QUINTA 20h

Quanto: R$20

Informações e reservas: +55 (21)99615-5515