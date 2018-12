Governo anuncia aumento da capacidade de produção de energia em 2019

A capacidade de produção e fornecimento de energia eléctrica na província da Lunda Sul, aumentará de 17 para 56 megawatts em 2019, anunciou hoje, quinta-feira, em Saurimo, o governador local, Daniel Neto.

Para o efeito, o governo vai priorizar em 2019, a conclusão urgente, das obras das duas centrais térmicas de 19.6 e 20 megawatts, que estão a ser construídas nos bairros Txicumina e Nhama, bem como a reabilitação e ampliação da rede de média e baixa tensão.

O governante que discursava na cerimónia de cumprimento de fim de ano, disse que o aumento da capacidade de produção do produto, visa incentivar e atrair investimentos privados na província, bem como alargar a electrificação dos bairros periféricos.

No âmbito dos referidos projectos os municípios de Cacolo e Muconda vão beneficiar de novas centrais termo-eléctricas.

No domínio das águas, Daniel Neto disse que no presente ano foi possível elevar de mil e 920 metros cúbicos/dia, para cinco mil e 429, a capacidade de produção e distribuição do líquido, o que permitiu o aumento de beneficiários.

Obras a serem concluídas em 2019

No exercício económico 2019, o governo local priorizará o reinício da recuperação da Estrada Nacional (EN) – 240 Dala/Luma Cassai, conclusão do troço Saurimo/Dala EN-180, bem como a colocação do tapete asfáltico das vias de acesso das sedes municipais da província da Lunda Sul, para garantir a movimentação de pessoas e mercadoria com segurança.

Constam dos projectos a serem implementados no referido ano, a aprovação dos planos directores dos municípios de Saurimo e Dala e os planos urbanos de Cacolo e Muconda, já concebidos desde 2014, bem como a contenção de ravinas nos bairros Nzanje e Txizainga.