FIFA anuncia datas de provas para 2019

A FIFA divulgou recentemente o calendário para as épocas futebolísticas de 2019 a 2024, com realce para a disputa de dez jogos oficiais ou amistosos, nas também denominadas Datas FIFA), no próximo ano.

De acordo com o Jornal de Angola, as primeiras Datas FIFA vão de 18 a 26 de Março, en-quanto as segundas disputam-se de 3 a 11 de Junho.

A fase final da 32ª edição da Taça de África das Nações joga-se de 15 de Junho a 13 de Julho, em país a ser anunciado no dia 8 de Janeiro. A África do Sul e o Egipto são os países concorrentes, depois de a organização ter sido retirada aos Camarões, país que não cumpriu com os prazos de reabilitação das infra-estruturas desportivas e hoteleiras.

De 14 de Junho a 7 de Julho, disputa-se a Taça de Ouro da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (CONCACA)F, nos Estados Unidos.

Nesta prova jogam as selecções da América do Norte e Central e das Ilhas do Caribe. No período acima referido disputa-se também a Copa América no Brasil, com a participação de 12 países.

As terceiras Datas FIFA acontecem a 2 e 10 de Setembro, ao passo que as quartas a 7 e 15 de Outubro.

As derradeiras para os jogos das selecções nacionais estão reservadas para 11 e 19 de Novembro. Em Julho, a FIFA realiza o sorteio da preliminar para o Campeonato do Mundo, a ter lugar em 2022, no Qatar.