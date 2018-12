Federação apresenta hoje situação dos preparativos

A Federação Angolana de Atletismo (FAA) realiza hoje, às 17h00,no Edifício Kilamba, na Baixa de Luanda uma conferência de imprensa, para falar sobre os aspectos administrativos, técnico, inscrições e a logística da 63ª edição da São Silvestre de Luanda, escreve o Jornal de Angola.

A informação foi avançada, na segunda-feira pelo presidente da federação, Bernardo João, quando anunciou que a chegada a Luanda dos fundistas,estrangeiros convidados está marcada para o próximo sábado no período da manhã.

Para a corrida pedestre de final de ano, que se disputa na próxima segunda-feira, às 17h00, com partida no Largo da Mutamba e chegada no Estádio Municipal dos Coqueiros, estão inscritos mais de 1500 participantes, entre federados (atletas olímpicos e paralímpicos), estrangeiros e populares entusiastas da modalidade da cidade de Luanda.

As inscrições, que começaram no princípio deste mês, encerraram ontem na sede da federação, na Urbanização Nova Vida, e no posto do Complexo da Cidadela, no Distrito Urbano do Rangel.

Os fundistas das restantes províncias do país começam a chegar a Luanda no sábado, enquanto o grosso é aguardado no domingo.

Para esta edição da São Silvestre de Luanda, o Comité Organizador da corrida convidou fundistas da Namíbia, Zâmbia, Botswana, África do Sul, Zimbabwe, Quénia, Etiópia e Portugal. Cada país convidado vai ser representado na competição por dois atletas, em ambos os sexos.

Perto de mil agentes da Polícia Nacional foram recrutados pelo Ministério do Interior para garantir a segurança da corrida, disse ontem ao canal desportivo da Radiodifusão Nacional de Angola (RNA), o superintendente-chefe Roque Silva, comandante da Unidade de Trânsito de Luanda. Deste número de efectivos, destaca-se membros da Protecção Civil e Bombeiros. O Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola (INEMA) também está mobilizado.

Roque Silva apelou aos automobilistas de Luanda e aos residentes nos arredores do percurso para a remoção das suas viaturas na segunda-feira até as 12h00, já que o trânsito será encerrado horas antes do tiro da largada.

“Esperamos pelo bom senso dos cidadãos que residem ao longo do percurso da prova, no sentido de colaborarem com a Polícia Nacional, retirando os seus veículos, para não verem as viaturas removidas”, disse.

A São Silvestre começa no Largo da Mutamba e passa pela Avenida Amílcar Cabral, Revolução de Outubro, HoChi Minh, Largo das Heroínas, Alameda Manuel Van-Dúnem, Avenida dos Combatentes, Largo do Kinaxixi, desce a Rua da Missão, Cirilo da Conceição, vira à esquerda para a Avenida 4 de Fevereiro (ex-Marginal de Luanda), Largo do Baleizão, Rua

Francisco das Necessidades e termina na pista sintética do Estádio Municipal dos Coqueiros.

Roque Silva apelou também aos munícipes da capital a evitarem a travessia da estrada, depois da largada da 63ª edição da São Silvestre, para acautelar incidentes com os atletas ou veículos de escolta da prova.

O angolano Isidoro Louro dominou às três primeiras edições da corrida de final de ano que começou em 1954, seguiu-

se o fundista nacional António Esperança, que interrompeu o ciclo vitorioso do primeiro, ao triunfar em quatro ocasiões sucessivas (1957, 1958, 1959 e 1960). O outro angolano, Joaquim Morais, também conseguiu dois triunfos na corrida em 1962 e 1963, enquanto o moçambicano António Repinga foi o primeiro estrangeiro a ganhar a prova, interrompendo o período triunfal dos anfitriões.

A 62ª edição da São Silvestre, que contou com a ausência de fundistas estrangeiros convidados foi vencida por Simão Manuel, com o tempo de 31 minutos e 29 segundos, e Adelaide Machado (36’.42”).