Escândalo: Yola Semedo admite ter traído o marido muitas vezes

O facto foi revelado, ao fim da semana finda, em entrevista ao programa Zap News, um programa de entretenimento da plataforma de televisão ZAP, ligada a empresária e milionária angolana, Isabel dos Santos.

A cantora e compositora angolana, Yola Semedo, fez declarações que estão a merecer variadíssimas reações nos mais variados estratos da sociedade angolana, fruto do peso que as mesmas representam.

Sem receios, a cantora assumiu, de viva voz, ter cedido a várias tentações e em muitas ocasiões. Segundo o site angolano de notícias, Correio da Kianda, a informação foi prestada quando respondia a uma questão feita pelo entrevistador do programa, Daniel Nascimento.

– O seu percurso é de encher os olhos. Êx uma mulher de mérito, com bastante talento e uma das mulheres merecidamente, por isso estiveste sempre no mote de cima por parte da sociedade. Esse teu talento fez com que muitas pessoas se focassem a ti, incluindo várias tentações e de pessoas bem posicionadas. Nalgum momento ficaste pressionada e cedeste essas tentações? Questionou o jovem apresentador!

Em resposta, Semedo e sem receios da resposta que daria disse: Muitas. Cedi a muitas tentações mas, felizmente, tenho um esposo que soube entender e dar o tempo suficiente para que eu percebesse que estava errada. Rematou!

As declarações que agora estão a circular nas redes sociais, por via de um vídeo, estão a ser alvo de interpretações que fortificam a recente discussão relativa a existência ou não de mulheres poliandras (mulheres casadas que mantêm relações amorosas com outros homens).

Momentos depois de tais declarações a cantora ainda não apareceu a pedir desculpas o que, segundo entendedores da matéria, representa a veracidade da confissão da cantora angolana. O esposo da intérprete ainda não reagiu mas tudo indica que os pronunciamentos da esposa terão caído mal ao mesmo e, por isso, fazedores de opinião aguardam por mais desenvolvimentos.