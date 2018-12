Encontrados corpos de dois jovens num jardim nos EUA

O pai das vítimas e três familiares foram detidos e acusados de profanação de cadáver.

Segundo noticia a SIC Notícias, a polícia encontrou os corpos de dois jovens no jardim de uma casa, em Effingham, no Estado norte-americano da Georgia.

Em outubro, tinha sido comunicado à polícia o desaparecimento da filha mais nova, de 14 anos.

No passado dia de Natal, no decorrer das buscas, as autoridades revistaram a casa e encontraram não só o corpo da jovem, como também o do irmão, da mesma idade.

O jovem não era visto desde novembro de 2016.

Segundo a agência Associated Press, para além do pai de 49 anos, foram ainda detidos a madrasta de 33 anos, a sua mãe de 50 anos, e o namorado de 55 anos. São acusados de vários crimes, incluindo profanação de cadáver e abuso infantil.