Duas unidades sanitárias em fase de conclusão no Bailundo

Duas unidades sanitárias estão em fase de conclusão nas comunas do Lunge e Hengue, no município do Bailundo, na província do Huambo, devendo as mesmas entrar em funcionamento em Março de 2019.

Em declarações hoje à ANGOP, o administrador do município, José Manuel dos Santos, informou que as mesmas terão, cada uma delas, duas áreas de internamento, dois consultórios, um banco de urgência, sala de espera, uma farmácia, sala para pequena cirurgia, área do Programa Alargado de Vacinação, casas de banho e áreas para serviços administrativos.

Disse que a da comuna do Hengue está a ser construída na aldeia Tchitunda, desde Abril, e vai beneficiar sete mil populares que ainda percorrem longas distâncias em busca de assistência médica e medicamentosa.

Enquanto a da comuna do Lunge, em construção na aldeia Chilemba, começou a ser construída em Novembro, para beneficiar quatro mil populares.

O administrador do Bailundo informou que as duas unidades hospitalares estão avaliadas em 57 milhões de kwanzas, sendo 39 a da comuna do Lunge e 18 a da comuna do Hengue.

Actualmente, segundo José Manuel dos Santos, o município possui 30 unidades hospitalares, sendo dois hospitais, cinco centros e 23 postos de saúde, para uma densidade populacional avaliada em 58 mil habitantes.