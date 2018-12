Cidadão viola sexualmente três menores

Três menores de idade foram violadas sexualmente nas últimas 24 horas, na província do Huambo, crime praticado por um jovem, de 28 anos de idade, já detido, soube nesta quarta-feira, a ANGOP.

De acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional nesta região, intendente Martinho Kavita, a violação das menores ocorreu na manhã de terça-feira, em plena via pública, no bairro São Bento, quando as vítimas acabavam de sair de casa.

Uma delas, segundo a fonte, encontra-se internada no hospital central, por causa dos ferimentos, enquanto as restantes recebem tratamento ambulatório em casa, depois de terem sido observadas por uma equipa médica.

O intendente Martinho Kavita informou, também, ter sido registado, na terça-feira, um homicídio involuntário, motivado por questões passionais, ocorrido no bairro Kassenda, tendo sido vítima uma cidadã de 36 anos de idade, agredida até a morte pelo esposo, já detido.

Além destes dois crimes relevantes, disse que durante o dia de Natal foram registados outros 37 de natureza diversa, sendo que a corporação deteve, no mesmo dia, 32 cidadãos supostamente autores dos crimes em referência.

Explicou que os crimes registados caracterizaram-se por violação sexual, homicídio involuntário, ofensas corporais, ameaça de morte, roubos, furtos, burla, cultivo de cannabis sativa (vulgo liamba) e extravios de bens militares.

Quanto à sinistralidade rodoviária, afirmou terem ocorrido, no Natal, 15 acidentes de viação, causando um morto, 12 feridos e danos materiais não avaliados em kwanzas, apontando o excesso de velocidade, não cedência de prioridade e a falta de precaução como sendo as causas dos mesmos.

Das acções no domínio migratório, foram realizados actos de fiscalização nos principais locais de aglomerados de estrangeiros, culminando na interpelação de 89 passageiros que embarcavam e 59 que desembarcavam.