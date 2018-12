Chineses voluntários apoiam viúvas carenciadas no Cazenga

Um grupo de mulheres viúvas, residentes no bairro Calawenda, município do Cazenga, e que vive em situações de vulnerabilidade social, recebeu um apoio financeiro, para negócios por parte da Associação dos Chineses Voluntários em Angola.

O montante, a partir de 20.000.00 kz por cada viúva, sem retorno, foi ofertado com o objectivo de ser aplicado em pequenos negócios de forma a criar sustentabilidade e conferir independência financeira a estas mulheres, cujos maridos faleceram de diversas causas.

As beneficiárias, na sua maioria acima dos 60 anos de idade, receberam ainda artigos domésticos, roupas e cestas básicas constituídas por produtos de primeira linha, superiores a 50 quilogramas/ cada e que deverão ajudar na diminuição da carência alimentar, sobretudo neste período festivo.

Joana Adão, beneficiária, congratulou-se com o gesto e disse que os valores vão ajudar na recuperação do seu pequeno negócio à porta de casa.

“Vendo pão. Compro a caixa a 2.500 kwanzas. Mas já faz um mês que não vou à padaria porque o negocio foi abaixo. Com este valor vou poder retornar as minhas vendas”, atestou.

Já Francisca Álvaro, outra beneficiária, fez saber que os valores vão ajudar igualmente na recuperação do pequeno negócio que desenvolve para sustentar os sete filhos. “Vendo verduras a porta de casa. Com os valores que recebi vou poder melhorar ainda mais o meu negócio”.

Por seu lado, João Shang, presidente da Associação dos Chineses Voluntários, explicou que o gesto simboliza o espírito de solidariedade e de amizade que cerca a relação entre Angola e China.

Segundo o responsável, o cadastro das senhoras foi feito por uma equipa constituída por angolanos e chineses que solidarizaram-se com a vida difícil que estas pessoas levam. A ideia, explicou, não é acabar com o sofrimento destas mulheres, mas minimizar as dificuldades sociais que enfrentam todos os dias.

“Reconhecemos que não vamos acabar com a vida difícil destas mulheres. Mas podemos criar um novo modelo de vida e ser um parceiro social delas”, explicou.

Duas toneladas de bens oferecidos

Ainda no bairro Calawenda, o grupo de chineses ofereceu cerca de duas toneladas de produtos diversos à população local e uma gama de brinquedos, roupas e materiais escolares a 200 crianças órfãs. São menores dos 5 aos 15 anos de idade que foram brindados com este gesto do grupo de cidadãos daquele país asiático, e que todos os anos desenvolve actividades do género em diversas comunidades carenciadas de Luanda.

A acção, segundo a administradora distrital do Calawenda, Ana Carlos, vai devolver a esperança a esses menores cujos pais partiram de forma precoce. Tal como explicou, a falta de materiais escolares tem sido um grande problema para a maioria das crianças da localidade, e isso tem feito como que o absentismo escolar seja bastante elevado.

“Com esses bens vamos poder ter as nossas crianças de volta às salas de aulas. O nosso distrito é dos mais pobres do município do Cazenga. E ajudas do género só vêm devolver a esperança”, notou.

Assistência médica

Tendo em conta a dificuldade dos moradores aos cuidados primários de saúde, a Associação dos Chineses Voluntários ofereceu ainda às populações do Calawenda consultas médicas gratuitas. Foram, no total, dez médicos de diversas especialidades que, durante horas, prestaram assistência nas mais diversas especialidades para um universo de 160 doentes nas áreas de oftalmologia, pediatria, ortopedia, cardiologia e clínica geral.

Para além das consultas, os pacientes receberam fármacos. Já os doentes mais graves foram transferidos para diversas clínicas privadas sob gestão chinesa, de forma a terem um acompanhamento mais orientado e aproximado.