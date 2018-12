China escolhe Namibe para celebrar cooperação

A Embaixada da China em Angola escolheu a província do Namibe para celebrar os 35 anos de cooperação entre os dois países.´

De acordo com Angop, a confirmação foi dada nesta quinta-feira pelo embaixador da China em Angola, Cui Aimin, momentos após ter chegado a essa província do litoral sul do país.

Para assinalar a data, a cidade de Moçamedes vai acolher a partir de sexta-feira (28) uma exposição com 110 quadros que retratam a vida do povo chinês.

Na última década a China alcançou uma posição proeminente na economia angolana.

Actualmente, Angola é o principal parceiro comercial da China em África, ao mesmo tempo que a China substituiu os Estados Unidos da América (EUA) enquanto principal parceiro comercial de Angola.

Os dois países estabeleceram relações diplomáticas em 1983.