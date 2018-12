Caçador comido por urso que mantinha como animal de estimação

Um caçador russo foi morto e comido por um urso que mantinha como animal de estimação numa jaula, em Ozersk, na região de Chelyabinsk, Rússia. No local, a polícia encontrou apenas os ossos do homem.

Segundo publica o Jornal de Notícias, os “restos” do esqueleto da vítima foram encontrados pela polícia, que foi a casa de Sergey Grigoriyev, de 41 anos, depois de os familiares terem alertado para o seu desaparecimento e para a fuga de um urso que ele tinha enjaulado.

O urso, adotado quando ainda era bebé, também matou e comeu um dos três cães do russo.

No local havia marcas de sangue na neve. Quando encontrou o urso, a polícia de Ozersk matou-o a tiro.

“A jaula estava aberta. O animal andava solto, comportando-se de forma agressiva. No local, encontramos os restos do esqueleto de um homem”, disse à imprensa o detetive Alexey Petrov.

Num comunicado citado pelo jornal britânico “The Sun”, a polícia informou que “os agentes utilizaram as armas de serviço para matar o animal perigoso”. “Como resultado da operação, o urso não representa mais uma ameaça à vida e à saúde dos cidadãos”, pode ler-se ainda.

Sergey teria resgatado o urso há quatro anos, juntamente com outro animal bebé – aos quais chamou Vorchun e Grumbler. O homem criou os animais selvagens no seu terreno e acabou por doar um deles. O outro ficou porque a única oferta que recebeu foi de uma “estação de caça”, onde os cães são treinados com predadores vivos. Esses locais são conhecidos pela crueldade infligida aos animais.

O urso já havia atacado o homem antes, mas Sergey ignorou o conselho de amigos para se livrar do animal.

O Comité de Investigação Russa está a examinar o caso.