BNA prorroga prazo de intervenção no BANC

O Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu hoje prorrogar por mais 90 dias o período de intervenção no Banco Angolano de Negócios e Comércio (BANC), para que este possa fazer o aumento de capital social.

A medida resulta da deliberação do Conselho de Administração, feita hoje, que apreciou o relatório preliminar sobre a situação patrimonial do BANC, segundo uma nota do BNA publicada no seu site e publicada pela Angop.

O Banco Nacional de Angola prorrogou por 90 dias o período de intervenção do Banco Angolano de Negócios e Comércio, S.A. (BANC) para a avaliação da sua situação patrimonial e reposição de adequados níveis de liquidez e de solvabilidade regulamentares, realizadas pelo regulador, desde 26 de Junho de 2018.

A par da prorrogação por 90 dias o período de intervenção do Banco Nacional de Angola, o BNA concedeu moratória para igual período ao mandato dos administradores provisórios, Mário Eglicénio Ferreira Baptista do Nascimento e João Fernando Quiuma, porém determina o fim do mandato do administrador José Aires Vaz do Rosário.