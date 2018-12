Acidente de viação causa seis mortos em Benguela

Seis pessoas morreram na noite de quarta-feira, 26, em consequência da colisão entre um camião e um automóvel na estrada nacional 105, no troço Catengue/Kalohanga, na província de Benguela.

De acordo com o chefe do departamento de Prevenção Rodoviária da Polícia de Viação e Trânsito, Inspector-chefe Silva Canguengue, que falava hoje à Angop, o acidente ocorreu por volta das 20h00, quando os veículos colidiram frontalmente, tendo causado a morte imediata dos seis ocupantes do turismo, de entre os quais uma criança de dois anos.

Presume-se que a falta de prudência do condutor do turismo, pavimento escorregadio e o excesso de velocidade estiveram na base do acidente entre o camião, que transportava gado bovino, e a viatura de marca Suzuki Swift.

Segundo o Inspector-chefe Silva Canguengue, os seis ocupantes do turismo eram residentes na província da Huíla.

Silva Canguengue informou que, em função da forte colisão, os corpos das vítimas ficaram encarcerados, e só foi possível o resgate após um trabalho de oito horas do corpo de bombeiros.

O motorista do camião encontra-se detido no Serviço de Investigação Criminal, onde será ouvido, enquanto os cadáveres já se encontram na morgue do hospital-geral de Benguela, aguardando pelo reconhecimento dos familiares.