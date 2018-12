Gémeos morrem em acidente de viação no Icolo e Bengo

Dois pares de gémeos, de 24 e 32 anos de idade, membros da mesma família, morreram carbonizados nesta quarta-feira no KM-44, município de Icolo e Bengo, em Luanda, depois de uma colisão do automóvel em que viajavam com outra viatura.

Segundo dados da Unidade de Trânsito de Luanda a que a Angop teve acesso hoje, quinta-feira, os gémeos são primos em primeiro grau, filhos de irmãos.

Para além dos gémeos, morreram no acidente outras duas pessoas da mesma família (um primo e um cunhado).

A fonte da unidade de trânsito refere que as vítimas se encontravam a conviver no KM-44, mas decidiram dirigir-se a Catete e, pelo caminho, aconteceu o infortúnio.

De acordo com a Polícia, o acidente foi causado por excesso de velocidade e negligência por parte do motorista do carro das vítimas.

A viatura ligeira, conduzida pelo cunhado, colidiu com outra, também ligeira, proveniente de Ndalatando, Cuanza-Norte, tendo causado, igualmente, ferimentos graves a duas pessoas que foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.