Traumatismos por acidentes de viação agitam hospital na noite de Natal

Sessenta e sete pessoas com traumatismos causados por acidentes de viação, algumas das quais associadas a graves perturbações hemorrágicas, deram entrada no hospital central da província do Huambo na noite de Natal.

Em declarações hoje, quarta-feira, à ANGOP, o porta-voz da maior unidade hospitalar da província, Félix Ulica, disse que muitos dos sinistrados não correm risco de vida, confirmando que, apesar da agitação pelo elevado número de casos do género, o corpo médico em serviço teve a situação sob controlo.

Além dos casos de traumatismos por acidentes de viação, foram atendidas 37 pessoas com ferimentos, causados por agressões físicas, violência doméstica, acidente de trabalho e mordedura de cão, supostamente raivoso.

No cômputo geral, segundo Félix Ulica, na noite de Natal, na terça-feira, foram atendidos 2169 pacientes com queixas diversas, 464 dos quais tiveram de ser internados, por apresentarem alguma gravidade no seu estado de saúde.

A maior unidade hospitalar desta província possui 24 serviços de especialidade, entre medicina geral, ortopedia, pediatria, endoscopia, ginecologia, obstetrícia, dermatologia, hemodiálise, psiquiatria, citologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, estomatologia, esterilização, neurologia, cardiologia, hemoterapia, laboratório de análises clínicas e cuidados intensivos.