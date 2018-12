Serviços públicos com pouca afluência de trabalhadores

Os serviços públicos na capital do país registam, nesta quarta-feira, pouca afluência dos trabalhadores, após as festividades do dia do Natal (25) deste mês, apesar da orientação do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS).

Numa nota enviada à imprensa, o MAPTSS avança ainda que, quem não comparecer no local de trabalho depois das festividades de Natal será sancionado com dupla falta, como vem explanado na Lei dos Feriados Nacionais e Locais e Datas de Celebração Nacional, publicadas em Diário da República no passado dia 28 de Setembro.

Em ronda efectuada em alguns serviços públicos e privados, a equipa de reportagem da Angop viu-se confrontada com a “quase” ausência de funcionários, que ignoraram o apelo e orientação do MAPTSS.

Fruto da abstenção nos serviços públicos, as ruas de Luanda registam, também, uma fraca movimentação quer de transeuntes como de veículos, tornando o trânsito mais fluído para quem saiu de casa para cumprir mais um dia laboral.

O funcionário público António Clemente considera a acalmia que se regista como muito fora de comum.

“Sai do Zango I (município satélite de Viana) para o serviço, na Mutamba (centro da cidade), e fiz 40 minutos de viagem, o que não é normal. Em dias normais, seria uma viagem de aproximadamente duas horas”, reforçou o entrevistado.

Fruto da abstenção registada nos serviços públicos, a cidadã Joana Paulo afirma que o governo devia estudar um novo método, que passa, principalmente, no aumento de mais horas de trabalho nas duas semanas anteriores às do natal e do ano novo, dando, desta forma, uma semana de descanso de natal, à semelhança de outros países.

Nos termos do número 3 do artigo 6.º da dos Feriados Nacionais e Locais e Datas de Celebração Nacional, na semana que antecede a ponte é acrescida uma hora e meia diária no período normal de trabalho.

Em conformidade, os funcionários públicos tiveram que trabalhar, entre 17 a 21 de Dezembro, mais uma hora e meia, fazendo ponte no dia anterior ao 25 de Dezembro. A mesma situação vai ocorrer na semana de 26 a 28 de Dezembro, fechando os serviços nos dias 31 de Dezembro e 01 de Janeiro de 2019.