Presidente da República viaja para Brazzaville

O Presidente da República, João Lourenço, deixou, na manhã desta quarta-feira, Luanda com destino a Brazzaville (República do Congo), para participar numa cimeira destinada a analisar a situação política na Região dos Grandes Lagos, apurou a Angop.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Chefe de Estado recebeu cumprimentos de despedida do Vice-Presidente da República, Bornito de Sousa, do governador provincial de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho, de membros do Executivo, entre outras individualidades.

De acordo com uma nota da Casa Civil, a cimeira é uma iniciativa do Presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, que assume, desde finais do ano transacto, a liderança da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

Para essa reunião, um dos assuntos de realce é o processo eleitoral na República Democrática do Congo (RDC), que realiza eleições gerais no dia 30 deste mês, pleito inicialmente marcado para 23 de Dezembro.

Os observadores internacionais reiteraram, em Kinshasa, o seu compromisso de se manterem solidários para com o povo congolês, durante todo o processo eleitoral, até a realização do escrutínio.