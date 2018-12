Morreu a atriz Manuela Cassola, a Justina de Inspetor Max

Ficou conhecida do grande público pela sua interpretação em Inspetor Max. Tinha 92 anos

Segundo avança o Diário de Notícias, a atriz portuguesa Manuela Cassola morreu esta quarta-feira em Portalegre, aos 93 anos, disse à agência Lusa fonte do hospital da cidade alentejana.

De acordo com o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, Ilídio Pinto Cardoso, a atriz ainda foi transportada para o hospital de Portalegre, onde deu entrada já morta.

Manuela Cassola nasceu em Portalegre a 19 de junho de 1925.

A atriz notabilizou-se no teatro e, na reta final da sua carreira, com a participação na série televisiva Inspetor Max, transmitida pela TVI, onde interpretava a empregada do inspetor Jorge da Polícia Judiciária.