Minicimeira de Brazzaville pede segurança de candidatos às eleições na RDC

A minicimeira conjunta CIRGL-SADC de Brazzaville encerrou esta quarta-feira os seus trabalhos com um veemente apelo às autoridades da República Democrática do Congo (RDC) para garantir a segurança dos candidatos durante as eleições gerais deste ano, no país.

Segundo o comunicado final do encontro, que contou com a participação do Presidente João Lourenço, a minicimeira de Brazzaville tomou nota do adiamento, para 30 deste mês, das eleições inicialmente previstas para 23 do mesmo mês.

Os chefes de Estado e de Governo presentes na conferência reafirmaram a sua crença na realização de eleições justas, livres, democráticas e transparentes na RDC.

Por isso, convidaram a classe política e a sociedade civil no país à contenção e aos esforços de manutenção de um ambiente pacífico “com vista à realização do escrutínio com serenidade”.

Por outro lado, reiteraram o seu compromisso de acompanhar a RDC “neste período sensível” e saudaram o envio, pela União Africana (UA), pela SADC, pela CEEAC e pela CIRGL, de missões de observação para monitorar o processo eleitoral no país.

Dos oito países presentes na reunião de Brazzaville, cinco estiveram representados ao mais alto nível, incluindo Angola, ao passo que os demais países fizeram-se representar a nível ministerial ou diplomático.

O anfitrião Congo, a Namíbia, a Zâmbia e o Botswana são os outros países que estiveram representados a nível de chefes de Estado.