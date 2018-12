Madeireira perde AKz 15 milhões em investimento sem retorno

O cancelamento da campanha florestal 2018 na província da Huíla causou prejuízos avaliados em 15 milhões de kwanzas à indústria madeireira Tunaty Comercial.

A empresa investiu, este ano, AKz 15 milhões em material de corte e transporte da madeira, pagamentos de salários e impostos comerciais, tendo em vista a campanha florestal, que, habitualmente, decorre no período de 01 de Maio a 31 de Outubro de cada ano, mas que foi cancelada pela província por arrancar apenas, a nível nacional, a 14 de Agosto.

Essa situação não permitiu a província licenciar qualquer empresa para o efeito de exploração, pois a tramitação dos requerimentos ficou sob avaliação da direcção geral do Instituto de Desenvolvimento Florestal (IDF), para posterior homologação do Ministério de tutela, que não aconteceu.

Em declarações à Angop, hoje, para fazer um balanço da actividade no ano a findar, os exploradores e fornecedores mostraram-se insatisfeitos com a situação, porque para além de gastos materiais e dispensa de trabalhadores eventuais, paralisou as suas actividades.

António Antunes, gestor da Tunaty Comercial, localizada no município do Lubango, disse que a empresa explora madeira há dois anos e que além de ser um fornecedor da maior industria madeira da região, a “Emadel”, fornece igualmente à província de Luanda, Reino de Espanha e à Rússia.

Segundo o gestor, a não efectivação da campanha florestal2018, na Huíla, causou prejuízos de pelo menos AKz 15 milhões aplicados em material como tractores, motosserras, carros para transporte, entre outros.

A empresa não empregou os novos meios adquiridos mas têm uma mão-de-obra inactiva, por remunerar.

Além destes trabalhadores, dispensaram 49 eventuais, com maior destaque para operadores de máquinas, pela falta de actividade na empresa, pois tiveram de fazer o pagamento dos ordenados e dispensá-los quando tomaram conhecimento que o projecto não iria avançar.

Por sua vez, Yuri dos Santos, explorador individual, que desistiu da actividade há oito anos, disse que se viu incapaz de continuar pelo facto de haver mas perdas do que ganhos, mas deseja que as instituições bancárias apoiem com créditos, para se minimizar os gastos.

Explicou que, dependendo da quantidade e do tipo de madeira, a sua transportação do Huambo para Lubango, a guia de trânsito pode custar 150 mil kwanzas, o abate 30 mil, assim como o arrasto, (o mesmo valor 30 mil Kz) e o carregamento numa grua ou máquina retro para o camião, ronda os AKz 250 mil.

Por sua vez, Pedro Estevão, outro explorador e fornecedor, que exerce a actividade há seis anos, afirmou que o trabalho é complexo e exige equipamento, mas com o estado económico do país, as alterações das políticas no ramo florestal fazem com que os operadores cheguem ao ponto de fazer uma actividade de sobrevivência.

O fornecedor referiu que está com sete trabalhadores que não recebem salários há oito meses, por não conseguirem honrar com os compromissos mensais, resultante do não aproveitamento do material adquirido.

Ao reagir à situação, o director provincial IDF, Dumbo Kangopito, salientou que as reclamações são justas, pois remeteram ao ministério de tutela 11 processos para a campanha, sendo 10 para exploração de madeira e um para carvão a nível central.

Porém, disse o director, os requerimentos serão apenas autorizados para a campanha de 2019. Entretanto, o IDF local está aberto para a recepção de novos processos e a revisão dos que já deram entrada para a análise de procedimentos que não foram revisados.

Informou que decorre desde Novembro a transportação de madeira em instância que havia sido licenciada na campanha florestal 2017.

Na altura sete empresas faziam exploração, das quais três estão em instância e têm 2.873 metros cúbicos de madeira cortada.

A província tem uma capacidade estimada em quatro mil e 501 metros cúbicos disponíveis para licenciar potenciais interessados na actividade de exploração florestal.

A actividade florestal na região está em reestruturação desde 2017 com a criação de um novo Regulamento Florestal e a Lei de Base das Florestas e da Fauna Selvagem, que começou a ser discutido no parlamento no início do ano 2018, cuja publicação no Diário da República aconteceu em Julho.

A nova legislação confere maior fiscalidade à actividade florestal que outrora não se observava, o que fazia com que muitos exploradores “sugassem” a madeira das florestas, sem observar as políticas de repovoamento, sendo que a maior parte da produção era exportada.