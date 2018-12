Lakers “atropelam” os Warriors

Com LeBron James a deixar a partida com uma lesão na virilha, os Los Angeles Lakers fizeram uma excelente partida, vencendo os Golden State Warriors, por 127-101, em plena Oracle Arena, casa do adversário.

De acordo com a Angop, Rajon Rondo, base dos Lakers, tomou conta das acções ofensivas da equipa, fazendo 15 pontos e 10 assistências, e a si juntou-se, entre outros, o poste Ivica Zubac, que somou 18 pontos e 11 ressaltos, numa partida em que os suplentes de Los Angeles estiveram bem.

Por parte dos Warriors, as “estrelas” deixaram a desejar: Curry terminou com 15 pontos. Durant 21 e Klay Thompson apenas cinco (5).

O resultado leva os Los Angeles a 20 vitórias na temporada, com 14 derrotas, enquanto o Golden State soma 23 vitórias e 11 derrotas, na Conferência Oeste.