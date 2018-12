Jovem de 19 anos detido por abusar sexualmente irmã de 13 anos

O caso teve lugar em Portugal na cidade do Porto. De acordo com Jornal de Notícias, a Polícia Judiciária deteve um jovem de 19 anos suspeito do crime de abuso sexual de criança, no Porto. O presumível agressor é irmão da vítima, de 13, avança o Jornal de Notícias.

Segundo comunicado da PJ enviado às redações esta quarta-feira, foi o pai da menor que denunciou o caso. O suspeito terá praticado vários atos de natureza sexual contra a irmã, na residência de ambos, no Porto. Os factos terão ocorrido pelo menos desde setembro até 19 de dezembro, acrescenta a nota.

“O detido, de 19 anos, solteiro e estudante, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com a vítima”, pode ler-se no comunicado.