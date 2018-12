Fredy Costa: “Já se foi o tempo de desejar algo material como presente de Natal”

No âmbito desta quadra festiva, o modelo, actor e empresário angolano Fredy Costa esteve à conversa com o SAPO onde revelou que, se o lado profissional permitir, vai celebrar o Natal com a família como sempre foi ao longo da sua vida.

Quando questionado sobre o presente que gostava de receber, Fredy optou pelo lado sentimental. “Para mim, estar muito bem de saúde e receber muito mais amor dos meus é o maior presente que posso receber. Já se foi o tempo de desejar algo material como presente de Natal”, afirmou.

Fredy aproveitou ainda para contar que o ano de 2018 foi repleto de realizações e mostrou-se bastante feliz por ter conseguido conciliar o trabalho e a vida pessoal.

Já para o novo ano, sem querer ainda desvendar detalhes, o astro garantiu “novidades bombásticas” para a surpresa de todos aqueles que acompanham o seu trabalho.