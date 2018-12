Cinco chefes de Estado presentes na minicimeira de Brazzaville para abordar a situação na RDC

Cinco chefes de Estado, incluindo o Presidente João Lourenço, estão presentes na minicimeira conjunta CIRGL-SADC, sobre a paz e segurança na sub-região, aberta esta quarta-feira em Brazzaville, constatou a Angop no local.

Em Brazzaville, eram esperados nove estadistas, dos quais três se fizeram representar a nível ministerial ou a outro, designdamente a África do Sul, o Rwanda e o Uganda.

Para além de Angola e do país anfitrião, estão representados ao mais alto nível o Botswana, a Zâmbia e a Namíbia, este último que assume actualmente a presidência da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral).

O nono país seria a República Democrática do Congo (RDC) que, segundo a organização do evento, não enviou nenhum representante a Brazzaville, depois das declarações das autoridades congolesas, na véspera, de que não tinham conhecimento da reunião.

O encontro foi convocado pelo presidente da República do Congo, Denis Sassou N’guesso, na qualidade de presidente em exercício da CIRGL (Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos), para examinar a situação de paz e segurança na sub-região, com particular incidência na RDC, país que espera realizar eleições gerais dentro de quatro dias.

Inicialmente marcadas para 23 de Dezembro deste ano, as eleições presidenciais e legislativas, na RDC, foram adiadas para o dia 30 do mesmo mês, por razões “técnicas e logísticas”.

Desde então, o país vive alguma incerteza com a sociedade dividida entre os que acreditam no adiamento e aqueles que olham para esta decisão como “uma manobra dilatória”.

Para participar nesta minicimeira conjunta CIRGL-SADC, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, está desde a manhã desta quarta-feira na capital congolesa, acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

Integram igualmente a delegação presidencial o ministro angolano do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, entre outros altos funcionários do Estado angolano.