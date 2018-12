Cidadão de 18 anos detido por violação de menor de 12

Um cidadão de 18 anos de idade foi ontem, terça-feira, detido pelas autoridades policias, por alegada violação sexual de uma menor de 12 anos de idade, no município do Alto Zambeze, província do Moxico.

Em nota enviada à Angop, a Polícia Nacional indica que o acusado aliciou a menor com uma nota de 100 Kwanzas, levando-a, à força, ao seu quarto onde consumou o delito.

Nas últimas 24 horas, a Policia Nacional (PN) registou também um crime de ofensas corporais graves, igual número de violência doméstica e furto, todos no município do Moxico (sede).

No capítulo da sinistralidade rodoviária, a PN registou três acidentes de viação, na cidade do Luena, resultando na morte a uma pessoa e três feridos graves, bem como danos materiais avaliados em 220 mil kwanzas.