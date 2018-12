Cerca de 20 civis sequestrado pelo Estado Islâmico no Iraque

Cerca de 20 pessoas que vivem ao sul da cidade iraquiana de Kirkuk foram sequestradas por militantes da organização terrorista do Estado Islâmico (Daesh), informou a mídia na terça-feira (25).

Militantes do Daesh atacaram um povoado no distrito de Rashad, localizado a sudoeste de Kirkuk, levando 14 moradores como reféns, relatou o canal de TV curdo NRT, acrescentando que o destino dos prisioneiros permanece desconhecido.

De acordo com a agência de notícias, os militantes capturaram mais seis pessoas em outros povoados ao sul de Kirkuk, contudo uma pessoa conseguiu escapar. Refere-se que os moradores de várias povoações próximas decidiram abandonar a área.

Isso ocorre após a declaração do primeiro-ministro iraquiano, Haider Abadi, em dezembro de 2017, sobre o fim da luta do país contra o Daesh depois que as tropas iraquianas restabeleceram o controle total sobre sua fronteira com a Síria.

Depois disso, o governo da província de Kirkuk falou à Sputnik em fevereiro sobre as chamadas “células adormecidas” do Daesh na área.

A província de Kirkuk estava sob controle total dos curdos sírios, mas depois de os curdos terem realizado um referendo sobre a independência, em setembro de 2017, o governo iraquiano lançou uma ofensiva e logo recuperou o controle sobre a região.

O Iraque sofre com as atividades terroristas, tais como os ataques suicidas, há anos. Em 2014, vastos territórios desse país do Oriente Médio foram ocupados pelo Daesh, que é conhecido por recrutar jovens, inclusive por meio de redes sociais. O exército iraquiano tem lutado desde então com sucesso contra o Daesh.