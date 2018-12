Visita de Cristiano Ronaldo a hospital foi resposta ao pedido de uma mãe

Na véspera de Natal, o craque português visitou um hospital com o objetivo de realizar o sonho de um menino muito especial.

No dia 24, véspera de Natal, Cristiano Ronaldo surpreendeu as crianças da ala de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital Infantil Regina Margherita com uma visita muito especial.

Apesar de ter dado atenção a todos os utentes que por lá se encontravam, o craque português tinha em mente o pedido da mãe de uma criança, o pequeno Gabriel, de 10 anos, internado há seis meses.

Conforme contou a mãe do menino, sendo um adepto da Juventus, o seu desejo era poder conhecer o craque português ou qualquer outro jogador que tivesse disponibilidade para tal.

Numa carta dirigida à Juventus e a CR7 a progenitora dizia: “Eu sou a mãe de Gabriel, uma linda criança de dez anos que, infelizmente, desde o último dia 20 de junho, está internada para jogar o jogo mais difícil, o da vida. O seu adversário é a chamada leucemia mielóide aguda”.

Na carta, a mãe referiu ainda que o filho terminou o último ciclo de quimioterapia este mês, motivo pelo qual a visita de Ronaldo seria repleta de significado.