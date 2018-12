Verratti goza com Mbappé em plena celebração de prémio individual

Médio italiano ‘roubou’ celebração ao jovem craque francês.

Kylian Mbappé, futebolista do Paris Saint-Germain, mostrou este fim de semana, frente ao Nantes, o prémio recebido por ter sido considerado o melhor futebolista sub 21 do Mundo.

Durante o ato com os adeptos do emblema francês, na partida frente ao Nantes, porém, o jovem craque foi sabotado por Marco Verratti.

Enquanto Mbappé mostrava às bancadas o seu galardão, o médio italiano ‘festejava’, em jeito de brincadeira, nas suas costas, motivando gargalhadas dos seus companheiros.