Turistas brasileiros sofrem acidente em teleférico na Colômbia

Um acidente em um teleférico deixou 25 feridos na tarde da última segunda-feira(24), o caso ocorreu em Monserrate, em Bogotá, na Colômbia. Entre as vítimas estão três brasileiros.

Segundo o jornal ‘El Tiempo’ o Corpo de Bombeiros informou que dos 25 feridos 14 eram estrangeiros: cinco americanos, três alemães, dois belgas, um inglês, e os três brasileiros.

De acordo com a imprensa local o acidente ocorreu devido a uma falha no freio do teleférico, que acabou provocando a batida de um vagão lotado em uma das rampas de embarque e em outro vagão lotado. As autoridades que estão investigando o caso não descartam porém, que o acidente possa ter sido causado por erro humano.

Os feridos receberam atendimento no local e alguns em estado mais grave foram encaminhados para os hospitais Militar, San Ignacio e San José e para as clínicas San Rafael e Colômbia. De acordo com a imprensa local os casos mais graves são de três mulheres de 29, 46 e 56 anos, e dois homens de 32 e 34 anos, que teriam sofridos ferimentos na cabeça.

O morro Monserrate, local do acidente, fica a 3,152 metros acima do nível do mar, e é um ponto de vista bastante popular entre os turistas que visitam a Colômbia pois proporciona uma bela vista da capital colombiana.