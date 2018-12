Trump destaca progresso na desnuclearização da Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, destaca o progresso no processo de desnuclearização na Coreia do Norte.

“O briefing com minha equipe sobre a Coreia do Norte na véspera de Natal mostrou que há progresso”, escreveu Trump na sua conta no Twitter.

Trump escreveu ainda que está ansioso para sua próxima reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un.

A situação na península coreana melhorou significativamente este ano.

Em 12 de junho, em Singapura, uma cúpula histórica foi realizada entre os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte.