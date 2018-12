Sobe para 43 o número de mortos em ataque no Afeganistão

As autoridades afegãs elevaram hoje para 43 o número de mortos na sequência do ataque de segunda-feira a um edifício governamental, em Cabul, uma das mais mortíferas ofensivas na capital do Afeganistão desde o início do ano, escreve o Notícias ao Minuto que cita a Lusa.

O número de vítimas foi avançado pelo ministério da Saúde afegão, que também atualizou para dez o número de feridos. O último balanço apontava para 28 mortos e 20 feridos, na maioria funcionários do ministério dos Mártires e Deficientes.

O ataque de segunda-feira, perpetrado por homens armados, durou mais de sete horas.

Em declarações às agências noticiosas, o porta-voz do Ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi, detalhou que por volta das 15:15 (10:45 em Lisboa), um veículo armadilhado explodiu e, de seguida, “vários atacantes” entraram no edifício.