Serviços de justiça na Huíla arrecadam mais de dois mil milhões de Kwanzas

Dois mil milhões, 204 milhões, 114 mil, 808 Kwanzas e 46 cêntimos é o valor arrecadado no período de Janeiro de 2012 a Novembro de 2018 pela conservatória dos registos, cartório notarial, arquivos de identificação civil e criminal na Huíla, informou o delegado provincial do Ministério da Justiça e Dos Direitos Humanos, António Guilherme Baptista

Os dados foram fornecidos, hoje, em entrevista à Angop, para balançar as actividades realizadas ao longo do ano no sector na província, que considerou de positivo não obstante aos constrangimentos enfrentados.

Referiu que para o presente ano, os serviços de identificação civil e criminal registaram um total de 73 mil e 101 actos, entre a emissão de BI’s e registo criminal, o que permitiu arrecadar 26 milhões e 202 mil e 86 Akz, com um aumento de mais de dez milhões, o que representa uma subida de 40%.

Já para os serviços de cartório notarial foram efectuadas 70 mil e 460 actos, contra os 31 mil e 99 do ano passado, permitindo absorver um total de 152 milhões e 106 mil e 55 Akz, contra os 70 milhões do ano de 2017.

Segundo a fonte o aumento das receitas, tanto para os dois sectores deve-se à elevada procura, motivada pelos concursos públicos no sector da educação e saúde, assim como por ocasião das matrículas.

A nível de serviços da conservatória, que comporta o registo civil, predial comercial e automóvel, disse que foram realizadas 161 mil e 156 actos, comparativamente ao 2017 conheceu um decréscimo de 50 por cento, uma vez que no ano transacto foi de 247 mil e 966 actos.

Fez saber que existem 11 instalações para responder pelos serviços, mas afiguram-se insuficientes para à demanda de mais de milhão e 500 mil habitantes, só no Lubango.