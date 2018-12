Secretário da CASA-CE em Luanda abandona a coligação e regressa a UNITA

A olhar para as autarquias que se avisinham, e com os mais recentes desentendimentos na CASA-CE, o líder da coligação em Luanda, Alexandre Dias dos Santos “Libertador”, rompeu o silêncio e anunciou, através da sua página nas redes sociais, a sua saída da coligação liderada por Abel Chivukuvuku.

Segundo apurou este Portal, Alexandre Dias dos Santos “Libertador” poderá voltar a juntar-se a UNITA, partido onde exerceu o cargo de secretário no município do Sambizanga, até ser convidado a fazer parte CASA-CE, onde exerceu o cargo de secretário Provincial de Luanda.

Na sua página do Facebook, Alexandre Dias dos Santos agradeceu aos antigos companheiros da coligação, desde a sua fundação e lamentou o aparecimento de uma ‘nuvem negra’ que matou a sua vontade de continuar a servir a coligação.

“Aprendi muito com vocês, de certeza que muitos de vocês também aprenderam alguma coisa comigo. Valeu, foi muito bom, até que apareceu a nuvem negra que matou a minha vontade de continuar servindo a luta”, escreveu o político que aponta esta núvem negra como a possível causa do ompimento dos laços com a terceira força política angolana com assento parlamentar.