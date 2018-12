Revista da imprensa congolesa sobre processo eleitoral

A polémica suspensão da campanha eleitoral, em Kinshasa, antes do prazo legal, e as reacções ao adiamento das eleições, inicialmente marcadas para 23 deste mês, foram os assuntos que dominaram os jornais do último fim-de-semana, na capital congolesa, escreve a Angop.

Sobre esta última questão, a maior parte dos jornais editados em Kinshasa são quase unânimes em considerar que o adiamento anunciado pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) era previsível e não foi surpresa para ninguém.

Ao mesmo tempo, o órgão reitor do processo eleitoral é acusado de ter praticado “ao extremo” um optimismo da vontade que, finalmente, se transformou em “pessimismo da inteligência”.

Por exemplo, o diário “La Manchete” lembra que, durante semanas, multiplicaram-se advertências de que, tecnicamente, a CENI não estava pronta para a data de 23 de Dezembro, mas que esta “fez ouvidos de mercador, dando-se ao luxo de rejeitar tanto os observadores europeus como a assistência técnica da Monusco”, a missão das Nações Unidas no país.

O jornal publica os resultados de uma pesquisa atribuída ao Grupo de Estudo sobre o Congo (GEC), sediado na Universidade de Nova Iorque, que conclui que as eleições congolesas, agora adiadas para 30 de Dezembro de 2018, “poderão dificilmente ser reconhecidas como credíveis pela comunidade internacional”.

O estudo considera que estas eleições partem de bases largamente desiguais entre os candidatos, dos quais os da oposição viram negados o seu acesso à imprensa pública e outros direitos, uma vez que a Radiotelevisão pública não passa as imagens das suas actividades, mesmo durante a campanha eleitoral, mostrando apenas as dos candidatos do regime.

O tempo de antena nos média privados para as duas coligações da oposição representam 0,11 e 0,19 %, respectivamente, “o que não surpreende, já que o regime “silenciou” seis órgãos de comunicação próximos da oposição”, refere o estudo.

Por seu turno, “Le Potentiel” também corrobora que “todo o mundo já sabia (…) que a CENI não estava preparada para as eleições na data de 23 de Dezembro.

“Os problemas logísticos constituem a razão fundamental, embora a CENI continuasse a manifestar uma confiança inabalável de respeitar o seu cronograma”, escreve o jornal num editorial intitulado “Dos au mur” (encostado à parede).

O texto questiona se haverá efectivamente vontade política do poder instituído de organizar eleições que vão consagrar a alternância pacífica que seria a primeira vez na história política do país.

Na mesma linha, o “Congo Nouveau” considera igualmente que a decisão oficial do adiamento das eleições veio apenas confirmar rumores que já circulavam neste sentido no país, há vários meses.

Por isso, prossegue, o seu anúncio não terá surpreendido ninguém, depois do famoso incêndio, dias antes, do principal armazém de material eleitoral da CENI para a cidade Kinshasa.

No seu texto, o jornal destaca ainda o apelo lançado pelo senador Jean-Pièrre Bemba para que o presidente da CENI peça a sua demissão, lembrando igualmente as garantias dadas na altura pela CENI de que os efeitos daquele incêndio não iriam impedir a organização das eleições na data prevista.

Sob o título “Adiamento previsível”, o jornal Le Colombe constata que o que antes parecia um simples rumor sem fundamento “transformou-se, desde quinta-feira, 20, numa realidade”, quando horas antes o porta-voz da CENI continuava a alimentar falsas expectativas sobre a efectiva realização do escrutínio na data prevista.

Enquanto isso, o Instant News revela que o candidato presidencial independente Théodore Ngoy deu entrada na Procuradoria-Geral da República de uma queixa-crime contra o governador provincial de Kinshasa, André Kimbuta Yango.

O governador é acusado de ter ordenado, ilegalmente, a suspensão da campanha eleitoral dos candidatos presidenciais na cidade capital, alegando “razões de segurança”

Num despacho intitulado “André Kimbuta processado criminalmente”, o jornal cita Ngoy como tendo denunciado a ilegalidade da decisão do governador com base no artigo 81 da lei eleitoral.

Segundo o político, a norma em causa pune o impedimento ou tentativa de impedir “qualquer manifestação, concentração ou expressão de opinião durante a campanha eleitoral”.

Nas suas declarações, Théodore Ngoy lembrou que a violação desta norma expõe o prevaricador a uma pena de até 12 meses de prisão e multa de 100 mil a 200 mil francos congoleses.

Também despertou a atenção da imprensa a advertência do Tribunal Penal Internacional (TPI) de que estava atento ao evoluir da situação do processo eleitoral e que iria anotar todos os actos de incitação ou de recurso à violência contrários ao Estatuto de Roma, que cria a jurisdição internacional sediada em Haia, nos Países Baixos.

Cita uma declaração em que a procuradora do TPI, Fatouma Bensouda se diz preocupada pelas tensões crescentes no território da RDC e pelo risco de uma escalada da violência que poderá desembocar no cometimento de crimes graves que relevam da competência do TPI.