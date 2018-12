Restos mortais do jornalista da TPA sepultados no Cemitério da Missão Católica

Os restos mortais do jornalista da Televisão Pública de Angola, Zacarias Bundo, falecido no passado dia 20 do corrente mês, em Luanda, vítima de doença, foram a enterrar na manhã desta terça-feira no cemitério da Missão Católica de Cabinda.

O Vice-governador de Cabinda, Alberto Paca, destacou a nobre missão e determinação do jornalista durante a sua vida.

Jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social, família, membros do governo local e amigos acompanharam os restos mortais até ao cemitério da Missão Católica de Cabinda.

Natural da província de Cabinda, Zacarias Bungo, de 46 anos, ingressou na TPA em Abril de 2001 e até à data da sua morte desempenhava a função de director adjunto do canal da TPA Internacional.

Foi igualmente coordenador do núcleo do sindicato dos Jornalistas Angolanos na TPA.