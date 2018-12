Presidente do México confirma morte de governadora e seu marido

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, confirmou nesta segunda-feira a morte em um acidente aéreo da governadora do estado de Puebla, Martha Erika Alonso, e de seu marido e ex-governador Rafael Moreno Valle, ao expressar as suas condolências aos familiares das vítimas.

“Os meus mais profundos pêsames aos familiares do senador Rafael Moreno Valle e de sua esposa, a governadora de Puebla Martha Erika Alonso. Como autoridade, assumo o compromisso de investigar as causas; dizer a verdade sobre o acontecido e atuar em consequência”, escreveu o presidente em mensagem no Twitter.

López Obrador tinha informado previamente do acidente de um helicóptero no qual possivelmente viajavam Martha e Rafael, que atualmente era senador da República.

Várias figuras políticas manifestaram também suas condolências pela morte do casal, do conservador Partido Ação Nacional (PAN).

De acordo com as primeiras informações, a aeronave caiu em uma plantação entre os limites dos municípios de Juan C. Bonilla e Tlaltenango.