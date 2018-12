Polícia aborta tentativa de entrada de imigrantes ilegais

Trezentos e 45 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), que nos últimos sete dias tentaram entrar no território nacional, de forma ilegal, foram detidos pela Polícia de Guarda Fronteiras na província do Zaire.

Comparativamente a semana anterior, informa Angop nesta terça-feira, 25, verificou-se um acréscimo de 90 cidadãos deste país vizinho detidos pela Polícia Nacional, refere uma nota de imprensa da corporação enviada nesta terça-feira, à Angop, em Mbanza Kongo.

A detenção desses imigrantes ocorreu em diversos postos fronteiriços da província do Zaire com a região do Congo Central (RDC).

Segundo ainda o documento, nos últimos sete dias, foram registados 79 crimes fronteiriços (mais sete), dos quais 74 por imigração ilegal e cinco por contrabando de combustível que resultaram na apreensão de 19 mil e 200 litros de derivados de petróleo.

Quatro municípios da província do Zaire partilham fronteira com a região do Congo Central (RDC), nomeadamente Mbanza Kongo, Soyo, Cuimba e Nóqui.