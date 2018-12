PM de Cabo Verde privilegia jovens e desempregados na mensagem de Natal

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, privilegiou os jovens, nomeadamente os desempregados, na sua mensagem de Natal, na qual prometeu o reforço de “políticas ativas de emprego e empregabilidade”.

Numa mensagem transmitida pela televisão e pela rádio de Cabo Verde, o chefe do Governo dirigiu-se aos jovens para reconhecer que “dois anos e meio de governação é pouco tempo para resolver os imensos problemas com que se depara” a juventude, “nomeadamente o desemprego”.

“A economia do país está a crescer bem e vai criar mais empregos. Políticas ativas de emprego e empregabilidade vão ser reforçadas através do aumento significativo de acesso à formação profissional, a estágios profissionais e a complemento da formação universitária para responder às necessidades do mercado de trabalho”, afirmou.

Ulisses Correia e Silva anunciou ainda para o próximo ano o reforço de “programas de empreendedorismo jovem”.

Como balanço, o primeiro-ministro cabo-verdiano afirmou que 2018 “foi um ano marcado pelo regresso da confiança e pela melhoria do ecossistema de financiamento e fiscal para as empresas”.

“Foi um ano em que a diáspora de sucesso foi reconhecida e celebrada, em que Cabo Verde assumiu a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e em que investidores e parceiros de desenvolvimento manifestaram uma grande confiança e engajamento com o presente e o futuro de Cabo Verde”.

O governante prometeu, para 2019, “um ano ainda melhor”, com “a educação, o emprego e a empregabilidade” a encabeçarem as listas das “prioridades máximas” do governo.

“Somos um país com uma identidade própria e uma vasta diáspora nos vários cantos do mundo. Um país aberto ao mundo, democrata, estável e seguro. Estes são os maiores ativos a preservar e a valorizar no concerto das nações”, concluiu.