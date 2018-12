Petro e Maquis acertam calendário

Petro de Luanda e FC Bravos do Maquis defrontam-se quarta-feira, no estádio 11 de Novembro, em jogo de acerto da 7ª jornada do Girabola2018/19.

De acordo com Angop, esta partida ficou por disputar-se devido ao envolvimento dos “petrolíferos” na Taça da Confederação, em que se qualificou dia 21 para a última eliminatória de acesso à fase de grupos da prova, com vitória de 1-0 ante ao AS Nyukli, da RDC.

A partida com os maquisardes disputa-se às 17:30. No histórico dos últimos anos entre os contendores, os “tricolores” venceram onze vezes e empataram cinco na condição de anfitriões.

No outro jogo de acerto ao calendário, mas da sexta jornada, o Recreativo da Caála recepciona o Saurimo FC, às 15h00, no Está-dio Mártires da Canhãla.

O campeonato vai na oitava jornada com o 1º de Agosto a liderar com 15 pontos.