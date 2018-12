Pesquisa: Brasil é o 5° país no mundo mais ignorante sobre sua própria realidade

A população brasileira é 5° que mais desconhece a realidade de seu país. O dado é de pesquisa do instituto Ipsos e compara informações de 37 nações.

Para fazer o ranking, são feitas entrevistas em que é preciso responder informações sobre a realidade de seu próprio país. O questionário contêm indagações sobre o PIB, a idade da população, a percentagem da população formada por imigrantes, entre outros itens.

As respostas são, então, comparadas com os indicadores reais. Quanto maior o descompasso entre as respostas e a realidade, mais o país sobre no ranking.

O Brasil ficou atrás apenas de Tailândia, México, Turquia e Malásia. Já os locais onde a população tem uma noção mais acertada da realidade são: Hong Kong, Nova Zelândia, Suécia, Hungria e Reino Unido.