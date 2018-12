O drama de conseguir um Bilhete de Identidade no Lubango

Moradores desesperam-se e autoridades queixam-se de falta de recursos humanos

Na província angolana da Huíla, cidadãos denunciam problemas para conseguir obter o Bilhete de Identidade (B.I.), informa a Voz da América.

O sacrifício a que muitos dizem estar submetidos para terem acesso ao documento faz dele um privilégio de alguns segmentos sociais.

Acordar de madrugada para tentar a sorte de colocar o nome na lista para um posterior eventual atendimento é a alternativa encontrada por muitos cidadãos para contornar a situação.

“Encontrei uma bicha enorme já vinha cá na segunda-feira e neste dia não trabalharam e hoje quase é a mesma coisa estão a trabalhar, mas está lento”, lamenta Valdemiro Graciano.

Juliana Jamba diz estar há uma semana atrás do documento para o filho na perspectiva de conseguir fazer a matrícula escolar, mas não está fácil.

“Não estou a conseguir tratar o documento do meu filho. Visto que as matrículas daqui a pouco vão começar podia se fazer a matrícula com o bilhete e não a cédula, mas não estamos a conseguir”, lamenta Jamba.

As enchentes diárias no Serviço de Identificação Civil e Criminal da Huíla são já uma imagem de marca que deixa clara a necessidade de se inverter o quadro.

Questionado sobre o problema o responsável do sector, Custódio Singwe revelou que apesar da existência de material para atender a demanda, o reduzido número de pessoal limita a boa vontade de fazer melhor.

“Desde 2010 que não há concurso público de admissão na justiça, então há momentos em que nós não temos recursos humanos. Veja por exemplo que nós aqui no posto fixo temos sete terminais. Há aquelas situações em que o funcionário ou por motivos de óbito, férias e os que vêem não vão cobrir os sete computadores”, conta.

Refira-se que, se por um lado os cidadãos reclamam pela melhoria no atendimento, por outro mais de 2.500 documento já emitidos aguardam pelo levamento dos seus titulares.