O MPLA precisa de militantes comprometidos com a estabilidade sociopolítica e económica do país para os desafios do actual contexto político, afirmou, em Luanda, o primeiro-secretário do Comité Provincial da Lunda-Sul, Daniel Neto.

Segundo o Jornal de Angola, o político esclareceu que “o partido não precisa de militantes cuja ambição passa somente por atingir cargos de chefia, causando conflitos no seio da organização partidária”.