IPAG com 90 vagas para curso de autarquias

O Instituto Politécnico de Administração e Gestão 23 de Março, em Menongue, capital do Cuando Cubango, dispõe, para o ano lectivo 2019, 90 vagas, para o primeiro curso de Administração Local e Autárquico, no âmbito das novas políticas conducentes ao êxito das primeiras eleições do género, previstas para 2020.

O facto foi avançado este final de semana, em Menongue, pelo director do IPAG, Luís Paulo Vissunjo, no encarramento do ano académico 2018, em que o aproveitamento geral dos estudantes da instituição foi de 82,71 porcento.

O director sublinhou, na ocasião, que este novo curso exigirá, dos docentes e discentes, mais sacrifício e amor ao próximo, tendo em conta que o ano de 2019 será muitas expectativas, sonhos, ideias, propostas e ansiedades para a realidade dos cidadãos angolanos, na sua efectivação.

Fez ainda saber que, das 314 vagas existentes 45 para o curso de comércio, 42 para contabilidade, 50 para finanças, 29 para gestão de recursos humanos, uma para informática de gestão e 57 vagas para o curso de secretariado.