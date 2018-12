Governadora de estado mexicano morre em acidente aéreo

A governadora do estado mexicano de Puebla, Martha Erika Alonso, morreu na tarde de segunda-feira num acidente aéreo cujas causas são desconhecidas. No acidente morreu também o marido, o ex-governador Rafel Moreno Valle, escreve o Observador que cita a Lusa.

As mortes foram confirmadas pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

A governadora e o marido morreram depois da queda de uma aeronave que pouco depois de ter levantado voo da capital do Estado, a segunda cidade com mais habitantes do México. O aparelho foi encontrado num monte chamado Cerro de la Chimenea del Chacuaco. Os serviços de emergência já se deslocaram ao local do acidente e as autoridades estão a investigar a causa do acidente.

Martha Alonso de 45 anos anos era a primeira mulher governadora de Puebla depois de ganhar umas eleições muito disputadas num dos estados mais populosos do México. Era membro do partido de centro direta, PAN e derrotou o candidato apoiado pelo presidente mexicano, tendo tomado posse no dia 14 de dezembro.

O acidente desta segunda-feira acontece depois de várias mortes ocorridas em acidentes de helicóptero no México

O presidente mexicano já apresentou as condolências aos familiares e assumiu o compromisso de investigar as causas do acidente, dizer a verdade sobre o que aconteceu e atuar em função do resultado das investigações.