Festas de Natal e Ano Novo são consideradas perigosas para saúde, afirmam cientistas

Cientistas suecos descobriram que na véspera de Natal e de outras festas o risco de ataques cardíacos aumenta significativamente, indicando até o tempo exacto de maior perigo – às 10 da noite de 24 de Dezembro, provavelmente devido ao pico da tensão emocional, comunicou ABC News, citada pela Sputnik.

Os pesquisadores examinaram o tempo exacto de 283,014 ataques cardíacos, registados na Suécia desde 1998 até 2013, e descobriram um aumento do risco em 15% na véspera de Natal e um aumento em 12% nas festas juninas, muito populares no norte da Europa.

Nos estudos anteriores, entre as causas dos ataques cardíacos são indicadas a raiva, ansiedade, tristeza e stress. Segundo o último estudo, as pessoas maiores de 75 anos, os que têm diabetes e doença arterial coronária são mais vulneráveis aos estímulos de curto prazo.

“O stress do feriado, tanto emocional como financeiro, pode levar a picos de norepinefrina e adrenalina, capazes de produzir efeitos prejudiciais no sistema cardiovascular”, disse a médica cardiologista Dra. Kaitlyn Ibrahim à agência ABC News.

Além disso, as pessoas se esforçam demasiado no período de festas, a atirar neve, a dançar e a se exceder com comida e bebidas. Tanto pessoas saudáveis como doentes são atendidas frequentemente pelos serviços de emergência por causa do ritmo cardíaco anormal provocado pelo abuso de comida e álcool.

Segundo os cientistas, especialmente durante os feriados, é muito importante manter uma alimentação saudável e equilibrada, limitar o uso de álcool, passear ao ar livre e escapar de situações que possam provocar raiva, ansiedade ou stress.