Especialistas explicam misterioso desmoronamento de montanha na Rússia

Especialistas inspecionaram a montanha na região russa de Khabarovsk, que desmoronou recentemente.

Após o colapso da montanha, diversas hipóteses surgiram como explicação para o acontecimento, porém, a causa mais provável do desmoronamento seria o impacto de um grande meteorito.

O especialista Sergei Zamozdra, que avaliou os parâmetros do meteorito de Chelyabinsk em 2013, declarou que somente um deslizamento de terra pode ter causado os danos ocasionados pela queda da montanha na região de Khabarovsk.

O professor associado do Departamento de Física Teórica da Universidade de Chelyabinsk explicou que, um terremoto discreto, congelamento da água nas fendas, fluência ou deformação lenta do solo entre as pedras, podem ser consideradas como razões para acreditar em um deslizamento de terra.

Boris Shustov, director do Instituto de Astronomia da Academia de Ciências da Rússia, confirmou à Sputnik que somente um deslizamento de terra poderia causar a queda da colina, pois é impossível que um meteorito tão grande não tenha sido detectado.

De acordo com os especialistas, essa não é a primeira vez que o fenômeno ocorre.