Descarga atmosférica causa morte de dois adolescentes em Menongue

Dois jovens de 20 e 22 anos de idade morreram na tarde desta segunda-feira, em Menongue, capital do Cuando Cubango, vítimas de uma descarga pluviométrica, em consequência das últimas chuvas.

Os incidentes que vitimaram os dois jovens registaram-se no período de tarde de segunda-feira, por volta das 14 horas e 39 minutos, no bairro Kalupassa, arredores da cidade de Menongue.

Na passada semana, fortes chuvas acompanhadas com vento, no município do Cuangar, fronteiriço com a Namíbia, na faixa sul do Cuando Cubango, provocou a destruição, parcial, de 73 casas, e outras três totalmente.

Os dados foram avançados nesta terça-feira pelo porta-voz do comando provincial do Serviço de Bombeiros e Protecção Civil no Cuando Cubango, Júlio Muliata, quando fazia o balanço das últimas 24 horas.

No balanço consta ainda dois incêndios, um com causa por se determinar, dois atendimentos pré-hospitalares, sendo um por espancamento, bem como um atropelamento, com dois feridos já sob cuidados médicos no Hospital Geral do Cuando Cubango.

Os incêncdios foram provocados por curto-circuito (3) e outros por determinar, registados nos municípios de Menongue, Cuchi e Mavinga.