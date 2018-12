Cerca de 1500 reclusos moçambicanos ganham liberdade na véspera do Dia da Família

No momento da entrega de mandatos de soltura a emoção gestual era notória no seio dos reclusos que a partir de ontem respiram ar de alívio.

Segundo avança a VOA, cerca de 1500 reclusos ganharam nesta segunda-feira, 24, liberdade nas cadeias moçambicanas, como resultado da implementação do indulto concedido pelo presidente Filipe Nyusi.

A cerimónia oficial da libertação dos beneficiários do indulto teve lugar no estabelecimento penitenciário da província de Maputo. Aqui estavam 280 dos 1498 prisioneiros beneficiários do perdão decretado pelo Chefe de Estado.

O evento, que antecede o feriado do Dia da Família, contou com várias personalidades, dentre elas o provedor da justiça, o presidente da comissão nacional dos direitos humanos entre outras individualidades.

No momento da entrega de mandatos de soltura a emoção gestual era notória no seio dos reclusos que a partir de agora respiram ar de alívio.